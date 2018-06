Festa all'XM24 sotto sgombero: 'Cittadini preoccupati', esposto di Forza Italia

Un evento lungo un giorno all'Xm24, il centro sociale di via Fioravanti sotto sfratto dal 30 giugno del 2017, "una grande festa di Quartiere, una festa cittadina aperta a tutt* per ribadire il valore dell’autogestione", si legge sui social.

Davide Nanni e Francesco Nadalini, rispettivamente coordinatore per Bologna e referente per il Navile dell’Associazione Politica “Centrodestra per Bologna”, a Graziella Tisselli, Consigliere in carica della lista Centrodestra per Navile, hanno presentato un esposto a firma dei consiglieri comunali di FI Marco Lisei e Francesco Sassone e inviato una lettera al questore a firma del deputato di FI Galeazzo Bignami.

"Tre iniziative messe in campo in queste ore per chiedere controlli mirati e il rispetto della legalità, della tranquillità e della quiete pubblica in occasione della annunciata festa del centro sociale XM24 per domani 30 giugno. L’attenzione deve restare alta perché non è la prima volta che tali feste autogestite creano caos e tengono svegli i residenti fino a notte inoltrata – spiega Bignami -. Sono numerose le segnalazioni arrivate in questi giorni da cittadini preoccupati e noi abbiamo ritenuto doveroso raccogliere queste istanze per far sì che sia trovata una soluzione definitiva al problema”.

“Il perdurare di queste situazioni di degrado e caos è noto già da diversi anni – si legge nell’esposto -. Situazioni che non sono rispettose dell’ambiente, del vivere civile e che costituiscono una chiara lesione del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti della zona. Siamo a chiedere un rapido intervento per opportune indagini ai fini di individuare e sanzionare possibili reati ravvisati e relativi responsabili, nonché attuare quelle misure necessarie al fine di impedire altri eventi rumorosi e fonte di degrado, in particolar modo l’evento programmato per domani 30 giugno”.

“Con il nostro ordine del giorno – concludono Lisei e Sassone – abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta di interagire con le altre Istituzioni preposte all’ordine pubblico e di garantire controlli efficaci. Speriamo che l’amministrazione non chiuda gli occhi come al solito”.