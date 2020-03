Feste in casa, muri imbrattati e furti in auto: scattano arresti e denunce

Feste in appartamento, ma anche un furto d'auto e un imbrattamento. Anche questa notte diverse sono state le denunce per inottemperanza al decreto anti-coronavirus, che vieta assembramenti e spostamenti non motivati.

Così, intorno alle 22:30 di ieri sera è stata segnalata a una volante una festa in appartamento in viale Filopanti. All'interno dell'alloggio in questione sono stati trovati una ventina di studenti, tutti stranieri di varie nazionalità, alcuni frequentanti la John's Hopkins University. Al termine degli accertamenti sono stati tutti denunciati ai sensi del 650 cp per violazione dpcm dell' 11 marzo 2020.

Poco più tardi un 38enne, cittadino senegalese con precedenti è stato arrestato per aver rubato alcuni oggetti da un'auto parcheggiata in via Borgo San Pietro, dopo averne rotto il vetro. Passata qualche ora, è stata la volta di un 30enne in via Indipendenza essere denunciato per imbrattamento su una colonna di via Indipendenza. Al ragazzo è stata sequestrata la bomboletta spray