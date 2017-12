E' Natale anche per il fisco: Agenzia Entrate congela 3500 atti esattoriali

Circa 3mila 500 atti esattoriali, che però non saranno consegnati per le festività natalizie. E' l'impegno della Agenzia delle Entrate, che per le Feste in tutta la regione ha in sospeso circa 19mila atti esattoriali.

Tutto congelato quindi, almeno fino a dopo la Befana e tranne che per alcui provvedimenti, considerati in derogabili, e che a livello regionale però constano di circa 800 atti su quasi 17mila. Per evitare sorprese, il fisco italiano fa sapere che "i contribuenti possono utilizzare i servizi di Agenzia delle entrate-Riscossione, alternativi allo sportello, che consentono di avere sempre sotto controllo la propria situazione debitoria, di essere avvisati prima dell'arrivo di una cartella oppure di verificare direttamente dal proprio pc, smartphone e tablet, o anche da uno sportello bancomat abilitato, l'esistenza di eventuali richieste di pagamento".