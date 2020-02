Bullo organizza un festino tra amici e chiude la madre in camera

I carabinieri di Medicina hanno arrestato un 15enne per maltrattamenti in famiglia. È successo ieri notte, quando il giovane ha chiuso a chiave la madre 44enne in camera per impedirle di vedere un festino in salotto che aveva organizzato di nascosto con quattro amici minorenni, tra cui una 12enne con problemi di salute e una 15enne che di recente si erano allontanate dalle rispettive abitazioni, facendo preoccupare i genitori che si erano rivolti ai carabinieri di altre Stazioni della Provincia di Bologna per denunciarne la scomparsa.

Grazie all’intervento della sorella che è rientrata a casa, una ragazza 17enne, la donna è stata liberata e ha sporto denuncia ai carabinieri nei confronti del figlio. Soprusi, minacce e altre aggressioni che di recente, il figlio 15enne aveva commesso nei suoi confronti e anche nei confronti della sorella, bullizzata per l’aspetto fisico.

Rintracciato poco dopo dai militari, mentre si trovava ancora col gruppo di amici, il 15enne è finito in manette e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile è stato associato in un centro di prima accoglienza. I quattro minorenni sono stati affidati ai genitori.