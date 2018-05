Bologna si apre al mondo: al via il festival della Scienza medica, alla sua IV edizione

Dal 3 al 6 maggio in programma il festival dedicato alla cultura medico-scientifica, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e da Genus Bononiae.

Tema di quest'anno è 'Il tempo della cura'; cinque i filoni tematici attorno ai quali si raggruppano i numerosi eventi in programma.

Tra gli ospiti di questa edizione i premi Nobel May-Britt Moser (Medicina 2014) e Robert Lefkowitz (Chimica 2012). Il 1 giugno, in appendice, arriva a Bologna Michael Rosbash, vincitore dell'ultimo Nobel per la Medicina per le sue scoperte sui meccanismi che regolano i ritmi circadiani.