Fiac, Colla: "La trattativa prosegue, se c'è trasferimento diventa battaglia nazionale"

La trattativa sul futuro della Fiac di Pontecchio Marconi prosegue. Lo assicura l'assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, rispondendo alla richiesta di aggiornamenti del consigliere regionale della Lista Borgonzoni, Marco Mastacchi.

"La Regione ha abbracciato la lotta dei lavoratori e detto all'azienda: se proseguite nella proposta di trasferimento obbligatorio dei lavoratori noi trasformiamo questa vertenza in una battaglia nazionale. Si è così riusciti ad aprire tre tavoli di confronto: per ora abbiamo ottenuto il congelamento dei trasferimenti obbligatori, lo stop dei licenziamenti e gli ammortizzatori sociali fino a fine anno", spiega Colla nel corso della seduta della commissione Politiche economiche, presieduta da Manuela Rontini. Mastacchi aveva chiesto di sapere cosa la Giunta sta facendo per impedire la chiusura della sede di Sasso Marconi di Fiac, di proprietà della multinazionale svedese Atlas Copco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Farmacia solidale: sconti a lavoratori Fiac

E intanto la comunità di Sasso Marconi fa quadrato attorno ai lavoratori della Fiac di Pontecchio, impegnati nella dura vertenza con l'azienda per scongiurare definitivamente il trasferimento collettivo a Torino. La Farmacia cooperativa comunale di Sasso ha sottoscritto una convenzione che prevede una serie di sconti a favore dei dipendenti di Fiac. "In questo momento di particolare difficoltà, i lavoratori dell'azienda di Pontecchio potranno beneficiare di sconti fino al 20% per l'acquisto di farmaci da banco, parafarmaci, prodotti di cosmesi e per usufruire del servizio di elettrocardiogramma e degli altri servizi forniti dalla farmacia. La convenzione vale fino al 31 dicembre", si legge sulla pagina Facebook del Comune. (Dire)