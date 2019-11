Violenza sulle donne: fiaccolata in ricordo della prostituta uccisa a Bologna

Christina, costretta a prostituirsi e uccisa 10 anni fa a Bologna. In occasione della Giornata contro la violenza alle donne la Comunità Papa Giovanni XXIII, insieme all'Albero di Cirene odv, la ricorderanno con una fiaccolata guidata dal Cardinale Zuppi.

Appuntamento il 27 novembre alle 20.30 alla Chiesa dello Spirito Santo (Lavino di Mezzo), con arrivo alla Rotonda del Camionista (Via delle Serre, Borgo Panigale).

"Sono donne sfruttate fino alla morte: donne la cui vita era considerata meno importante delle nostre e quindi dimenticate. Per questo noi continuiamo da anni a ricordarle, pregare per loro e per i loro aguzzini" commenta Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII.

"La Comunità di don Benzi intende rilanciare con questo e altri eventi in tutta Italia la Campagna di sensibilizzazione Questo è il mio Corpo per la liberazione delle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale. La campagna ha raccolto fino ad oggi oltre 31.000 firme per chiedere al Parlamento che anche in Italia sia approvata una legge basata sul cosiddetto modello nordico, in cui i clienti sono considerati corresponsabili dello sfruttamento della condizione di vulnerabilità della donna e pertanto vengono sanzionati", si legge nella nota "La dignità della donna non si compra. - continua Ramonda - Al contrario si valorizza la bellezza femminile attraverso l’arte, lo sport, la cultura, la maternità, il lavoro, la religiosità. La donna è una risorsa unica per il bene comune".