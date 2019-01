Taglio ai bus-navetta per Fico, M5S esulta: 'Era ora, basta sprechi'

Dall'1 gennaio il cosiddetto 'Ficobus' è stato dimezzato. E i 5 stelle cantano vittoria. "Tper ha finalmente deciso di sostituire i quattro maxi-bus da 148 posti con mezzi più piccoli- sottolinea la capogruppo M5s in Regione, Silvia Piccinini- più adeguati all'esiguo numero di passeggeri che ogni giorno li utilizzano per percorrere il tragitto che dalla stazione centrale di Bologna arriva al parco agroalimentare. Era ora che si mettesse fine a uno spreco di risorse davvero inaudito".

Piccinini ricorda le richieste più volte avanzate a Regione e Comune perché la navetta per Fico venisse cancellata o almeno ridotta, essendo i mezzi "perennemente vuoti. Resta l'amara costatazione del fatto che la sostituzione di questi bus poteva avvenire gia' parecchi mesi fa, visto che i dati dei passeggeri sono stati fin da subito praticamente fallimentari- attaccano i 5 stelle- invece la presidente Gualtieri, l'assessore Donini e il sindaco Merola hanno preferito continuare a regalare a Eataly un servizio che poteva essere messo a disposizione dei cittadini bolognesi che ogni giorno viaggiano su bus spesso stracolmi".

Tra l'altro, sottolinea ancora Piccinini, i nuovi bus per Fico non avranno più nessuna pubblicità del parco sulle fiancate. "Finalmente c'è stata marcia indietro anche su questo- afferma la capogruppo M5s- si trattava dell'ennesimo regalo a Farinetti, visto che il prezzo pagato per ricoprire gli autobus con la reclame di Fico era molto inferiore a quello che tutti gli altri commercianti di Bologna devono normalmente pagare per lo stesso servizio".

Dunque, rivendica Piccinini, "denunciando questa situazione siamo riusciti a far finire anche questo privilegio tenuto sotto silenzio per tanto tempo. Adesso ci aspettiamo che i bus da 148 posti siano messi in strada al più presto a disposizione delle altre linee della città. Si è già perso tanto, troppo tempo. E nei prossimi giorni, visto che abbiamo già convocato in commissione sia l'assessore Donini che i vertici di Tper, chiederemo conto politicamente e non di questo fallimento annunciato", ammonisce la consigliera regionale 5 stelle.

(San/ Dire)