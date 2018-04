Fico: il Comune di ferma ai cancelli, decongestionare il traffico tocca al Caab

Dovrà essere il Caab stesso, e non la Polizia municipale, a gestire il "decongestionamento" della viabilità interna "nei momenti di particolare afflusso" a Fico, il parco agro-alimentare: è la delibera illustrata oggi in commissione dall'assessore al Patrimonio, Matteo Lepore. L'atto rientra "nel programma di attuazione degli interventi utili a Fico", spiega l'assessore.

In pratica, la delibera integra gli atti già approvati in precedenza aggiungendo alcune aree all'elenco di quelle per cui il Comune aveva già autorizzato Caab alla "subconcessione", spiega la dirigente comunale Raffaela Bruni: procedura che si è resa necessaria per porter consentire a Prelios (la società che ha istituito e gestisce il Fondo Pai promosso dal Caab - ndr) la realizzazione del progetto.

Il Comune si ferma ai 'cancelli'

E' opportuno, dunque, che sia "il Caab stesso a regolare l'utilizzo e il decongestionamento nei momenti di particolare afflusso", aggiunge la dirigente. Lungo via Canali, in altre parole, la competenza del Comune si fermerà al portale di accesso al Caab. (dire)