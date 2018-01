New York Times, anche Fico tra i 52 luoghi da visitare nel 2018

Fico e il nuovo cinema Fulgor di Rimini sono tra le mete da non perdere nel 2018 per il New York Times. L'Emilia Romagna è tra i 52 luoghi al mondo da visitare per il quotidiano della Grande Mela, che nella sua edizione online (29 milioni e 886.442 utenti unici mensili) del 10 gennaio ha pubblicato l'articolo "52 places to go in 2018".

Nel testo, l'Emilia Romagna è collocata al quarantesimo posto, tra altre mete italiane, come la Basilicata, al terzo posto, e il Sudtirolo, al cinquantesimo: si parla di una regione "fertile", patria del buon cibo e del buon cinema.

L'articolo fa riferimento alla recente apertura a Bologna del parco agroalimentare FICO Eataly World ("un omaggio alla cucina italiana", spiega il NY Times) e alla prossima inaugurazione, il 20 gennaio a Rimini in occasione del compleanno del regista Federico Fellini, del cinema "Fulgor".

L'allestimento scenografico della Sala, dove Fellini ha visto i suoi primi film, è stato progettato dal tre volte premio Oscar Dante Ferretti e, nei piani superiori del Fulgor, troverà ospitalità uno dei tre assi in cui si articolerà il futuro museo Fellini. Oltre al prestigioso New York Times, l'Emilia Romagna è stata al centro, in questi primi giorni del 2018, di altri articoli da parte della stampa statunitense. Il 7 gennaio "The Los Angeles Times" (sia nell'edizione cartacea che in quella online) ha indicato la citta' di Bologna tra le 18 destinazioni turistiche da provare nel 2018.

"La città- scrive il giornale- è un luogo meno affollato rispetto alle principali città turistiche italiane, ma è rinomata nel Paese per la sua cucina e le sue bellezze artistiche. Con una torre pendente simile a quella di Pisa Bologna, e Firenze e Venezia poco distanti, da novembre ospita il nuovo Fico Eataly World, la Fabbrica contadina italiana".

Anche l'edizione online del New York Post ha indicato Bologna tra i migliori posti dove andare nel 2018. "Bologna chiamata la 'grassa' per la sua rinomata cucina ha aggiunto un altro tassello alla sua offerta turistica con l'apertura di Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo". La Fabbrica Italiana Contadina di Bologna è protagonista con un articolo anche sull'edizione online di Business Traveler. "Food Valley e Motor Valley sono diventati brand a tutti gli effetti, in grado di esercitare un forte appeal sulla domanda e un significativo impatto in termini d'immagine quanto i grandi miti italiani che appartengono a questo territorio- commenta l'assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini- la menzione del New York Times, come delle altre grandi testate, d'indubbio pregio e di grande valore, hanno una funzione strategica nell'obiettivo di questa giunta di aumentare le quote dei mercati esteri" (VOR/DIRE)