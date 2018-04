I ristoranti di Fico fanno 'all you can eat', Lega: "Cercano di resistere"

Tra i ristoratori di Fico c'e' chi si lancia sulle offerte "all you can eat" e per la Lega di Bologna, allora, e' il momento di cominciare a pensare ad un "piano B" per l'area in cui sorge il parco agroalimentare. La segnalazione arriva dal consigliere comunale Umberto Bosco, con una nota.

"I ristoratori operanti a Fico meritano tutta la stima e il rispetto del mondo e stanno cercando in tutti i modi - scrive il leghista- di colmare il divario tra i visitatori ventilati in piu' occasioni da Oscar Farinetti e i numeri reali, assai deludenti, specie durante la settimana".

Fatta questa premessa, afferma Bosco: "Oggi in buchetta ho trovato un volantino pubblicitario con il quale uno dei ristoratori del parco agroalimentare informa i bolognesi di un'offerta 'all you can eat'. Spero che ora l'amministrazione comunale si decida a prendere atto della realta' e a predisporre un piano B per l'area".

(Dire)