Fiera, torna il gioco delle tre campanelle tra i padiglioni: in 10 espulsi da Bologna

Foglio di via e multa per 10 uomini campani sorpresi ieri pomeriggio tra i padiglioni di Autopromotec, il salone dell'aftermarket automobilistico, a mettere in atto la solita truffa del gioco delle tre campanelle.

I Carabinieri della Bologna Navile, la Compagnia di Intervento Operativo - CIO e la Polizia Locale, nel corso dei controlli ordinari all'interno del quartiere fieristico, hanno fermato la piccola banda di impostori, tutti con precedenti specifici. In particolare, un 67enne e un 62enne, rispettivamente di Nola e di Torre Annunziata, avevano già a loro carico un foglio di via dalla città per lo stesso reato, quindi sono stati anche denunciati per inottemperanza. Anche per gli altri truffatori, dai 29 ai 71 anni, è scattato il divieto di dimora, oltra una multa di 420 euro ciascuno.

A marzo scorso, la stessa scena, sempre all'interno della fiera, era diventata un caso politico: la madre 74enne e il sottosegretario agli Interni Stefano Candiani, già sindaco di Varese e imprenditore, erano stati aggrediti per aver tentato di allontanare due uomini che stavano tentando il raggiro ai danni dei visitatori.

Ma si tratta solo degli episodi più recenti: in un passato, anche una cronista di Bolognatoday era stata oggetto delle loro attenzioni, dopo essere stati fotografati, sempre all'interno dei padiglioni.