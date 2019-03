Borseggiatori sul bus Tper: mano in tasca al passeggero, due denunce

Due vigilesse della Polizia Locale, ieri in servizio in Piazza della Costituzione in occasione della fiera Cosmoprof, hanno bloccato due giovani borseggiatori.

Avevano tentato di rubare il portafoglio a un romano appena uscito dal Salone che era salito sull'autobus per raggiungere la stazione ferroviaria.

Verso le 19 di ieri, su un bus all’altezza dell’ingresso della Fiera in Piazza Costituzione, l'uomo si accorge di due persone che lo stavano schiacciando approfittando della ressa, ma riesce a fermare la mano di uno dei due che stava per sfilargli il portafoglio. L’autista, chiuse le portiere, avvisa le due agenti presenti per il servizio dedicato al Cosmoprof, le quali bloccano i due borseggiatori. Si tratta di due italiani di 18 e 19 anni, denunciati per tentato furto aggravato in concorso.