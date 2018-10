Fiera: prima le proposte "hot", poi ripuliscono il tassista

I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno denunciato due romene, una 22enne e una 23enne, per furto aggravato in concorso. Vittima un tassista che si trovava a bordo del suo veicolo, fermo in zona fiera e in attesa di ricevere un cliente.

Acquisita la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno avviato le indagini, scoprendo che la 22enne, lo aveva derubato, asportandogli il denaro e consegnandolo di nascosto alla complice 23enne che era rimasta fuori dal Taxi, accanto allo sportello lato passeggero, a fare da “palo”.

Cosa è accaduto

E' stato avvicinato da due giovani, una di queste identificata nella 22enne, che è poi salita a bordo e iniziando a molestarlo, dopo qualche minuto, la donna usciva, raggiungendo l’amica, mentre il tassista si rendeva conto di essere stato derubato di 450 euro che custodiva in un borsello appoggiato su un vano porta oggetti del veicolo.