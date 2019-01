Zona Fiera: con il gilet giallo in piazza, ma sono parcheggiatori abusivi

Sono stati 'pizzicati' ieri mattina durante, un giro di perlustrazione in zona Fiera. Due persone, con indosso la pettorina gialla, stavano stazionando nei pressi del quartiere fieristico in zona di Piazza della Costituzione, spacciandosi per parcheggiatori.

Non avendo notizia di nessun autorizzato per quella giornata, una pattuglia di carabinieri della stazione Navile ha fermato gli individui e li ha identificati: si tratta di due cittadini italiani, di origini napoletane di 59 e 64 anni, già noti per fatti simili. Per entrambi è scattata alla fine una denuncia per truffa, e sono stati segnalati per l'emissione del foglio di via. Oltre alle pettorine gialle, sono stati sequestrati anche un blocchetto di fogli numerati e diverse banconote in contanti.