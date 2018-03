Incidente sul lavoro in Fiera: operaio cade e si incastra nel ponteggio

Un operaio 50enne è rimasto seriamente ferito in cantiere alla fiera di Bologna. L'uomo è caduto da un'impalcatura, mentre lavorava alla costruzione del nuovo padiglione

Alle 11 di questa mattina, per motivi da accertare l'operaio ha fatto un volo di di 4-5 metri. Ha riportato diverse fratture e, cadendo, è rimasto incastrato fra i ponteggi. Oltre ala Polizia e all'a,bulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale in codice di media gravità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che lo hanno liberato. Sul posto anche i funzionari della Medicina del Lavoro dell'Ausl.