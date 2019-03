FOTONOTIZIA: bimbi in Piazza per "Children's Book Fair" 2019

E' la settimana di "Bologna Children's Book Fair", la Fiera del libro per ragazzi giunta alla 56a edizione, in programma nel quartiere fieristico dall'1 al 4 aprile.

Per l'occasione Bologna diventa un grande laboratorio e oggi i bambini si ritrovano in Piazza Maggiore per disegnare, complici la bella giornata di sole e la temperatura mite.