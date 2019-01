Fiera dei prodotti Marca 2019: debutta in Italia il 'filetto vegano'

Il primo filetto vegano al mondo, di origine completamente vegetale. E' stato presentato in anteprima per il mercato Italiano il 'veggie steak', un prodotto semilavorato che riproduce, per aspetto e consistenza, quello di un vero taglio scelto di carne, ma che invece è prodotto solo con fibre vegetali.

La novità è stata presentata oggi alla Fiera di Bologna all'interno di Marca 2019, con show cooking e degustazione. "Confezionato in atmosfera protettiva, è un prodotto a base di soia e di proteine del frumento arricchito con ferro e vitamina B12, fonte di fibre e ad alto tenore proteico (con 17,3 gr di proteine ogni 100 gr)" specifica Atlante, l'azienda che lo distribuisce ai giganti della Gdo. Il filetto vegano, nato da un progetto dell’azienda olandese Vivera, è già stato commercializzato in Gran Bretagna con buoni risultati.