Lega Nord, Marchetti: 'In fiera due prostitute incinte, e le unità di strada?

"In zona Fiera a Bologna, più precisamente in via Tazio Nuvolari, durante le ore diurne, numerose ragazze si prostituiscono in alcuni camper parcheggiati ai bordi della strada". E due di loro, denuncia in un'interrogazione il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, "sono in evidente stato di gravidanza avanzato".

Il leghista, chiede alla Giunta regionale se "le unità di strada abbiano mai effettuato uscite in zona Bologna Fiere", affermando che "questa situazione potrebbe celare problemi dal punto di vista socio-sanitario, o ancora più gravi", pur dicendosi convinto che "la prostituzione debba essere regolamentata".

La Lega Nord infatti a ginho ha presentato al Senato ha presentato la proposta di legge, prima firma Massimo Bitonci e sottoscritta da tutto il gruppo, per la legalizzazione e la regolamentazione della prostituzione. (dire)