Fiera, cda verso il rinnovo: chi entra e chi esce

Sarà un cda con molte new entry femminili, un ritorno e tanti riconfermati quello che dovrebbe essere eletto oggi dall'assemblea dei soci della Fiera di Bologna. Gli azionisti pubblici e privati dell'expo hanno lavorato fino all'ultimo per mettere a punto una lista unitaria di candidati che tenesse conto anche delle quote rosa.

I cambiamenti più radicali dovrebbero riguardare, del resto, proprio la componente femminile del board, perché il sindaco di Bologna, Virginio Merola, è intenzionato a rinnovare completamente la squadre delle donne che hanno rappresentato nell'ultimo mandato Comune e Città metropolitana.

Confermata l'uscita di scena di Gigliola Schwarz, moglie dell'assessore comunale alla Mobilità, Claudio Mazzanti, nemmeno Cinzia Barbieri (nel frattempo scelta per guidare come ad Bologna Servizi cimiteriali) e Susanna Zucchelli saranno nel cda, sostituite dal altrettante professioniste.

Le coop presentano ancora Gianpiero Calzolari, per il quale appare scontato un secondo mandato alla presidenza dell'expo, Confindustria conferma Marco Palmieri, Ascom e Ance dovrebbero sancire il ritorno nel cda di Celso De Scrilli. La Fondazione Carisbo e Assimprese puntano di Amilcare Renzi, mentre la Regione pare sia orientata a confermare Giulio Santagata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine la Camera di commercio, che sarà rappresentata in cda da un proprio funzionario, Franco Baraldi, fino al 2018 di Bologna Congressi. (Vor/ Dire)