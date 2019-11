Fiera, accampati nel parco: nelle tende 2 etti di droga e denaro contante

Un arresto e tre denunce, sequestro di 68 grammi di cocaina ,120 di hashish e 3mila euro. E' il risultato dell'operazione dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, con l'ausilio dell'unità cinofila e dell'elicottero, nell'area verde tra la zona Fiera e via Stalingrado.

Il controllo, scattato ieri all'alba, è stato messo in atto dopo le chiamate dei residenti al 112 che segnalavano la presenza di tende da campeggio e di una probabile attività di spaccio nell'area. Nel parco erano accampati quattro cittadini marocchini, tutti irregolari, uno dei quali, 20enne, è finito in manette perchè trovato in possesso della droga e del denaro. Il ragazzo, con almeno sette alias, era già stato arrestato a giugno scorso per spaccio di stupefacenti, condannato a un anno di reclusione e rimesso in libertà. Gli altri tre stranieri, di 20, 24 e 37 anni, sono stati denunciati per il reato di l'immigrazione clandestina.

I Carabinieri hanno ammanettato per spaccio, alle 20 di ieri sera, anche un cittadino gambiano di 20 anni trovato in via Zamboni con 65 grammi di marijuana, mentre la Polizia nel corso dei controlli in Bolognina ha rinvenuto 30 grammi di marijuana nascosti nei cespugli.