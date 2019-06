Entra dalla finestra, picchia la ex, poi scappa con la figlioletta

Si è intrufolato dentro casa di notte, passando dalla finestra, poi quando lei lo ha scoperto sono volate le botte, ed è scappato con la figlia. Attimi di paura ieri sera in via Tolstoj quando, intorno alle 4:30 del mattino, i Carabinieri hanno rintracciato un soggetto in strada con una bambina, in zona Barca.

L'uomo, un trentenne tunisino, è stato arrestato e accusato di maltrattamenti in famiglia, sottrazione di minore, lesioni personali e minacce. E' stata la madre della bambina, ex convivente dell'uomo e padre della piccola di sei anni, a chiamare il 112, subito dopo l'irruzione in casa e le botte.

Lui, regolare sul territorio, aveva alle spalle precedenti per stupefacenti, ma nessuna segnalazione su violenze avvenute in famiglia. Da quanto la relazione con lei, cittadina italiana sulla quarantina, era terminata a fine 2018, l'uomo, allontanato da casa, si sarebbe fatto più nervoso e frequenti sarebbero stati i litigi.

Prelevato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile, il trentenne è ora in carcere, mentre la bambina è stata riaffidata alla madre.