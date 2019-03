Imola, auto sospetta: dentro 10mila euro, cocaina e una pistola

Un’autovettura, parcheggiata da numerosi giorni in un luogo scarsamente transitato. E' questo sospetto che ha portato nel weekend la Guardia di Finanza di Imola a scoprire un auto-deposito con 10mila euro, un kg di cocaina e un'armavera con proiettili.

Ad una prima ricognizione dall’esterno l’autoveicolo presentava nell’abitacolo delle alterazioni “sospette”. La successiva ispezione dell’automobile ha portato alla scoperta di due “doppifondi”, uno creato artificiosamente al posto dell’airbag ed un altro ricavato all’interno dell’imbottitura del sedile posteriore, in cui erano occultati circa 1,2 kg di cocaina purissima, confezionata in 4 “panetti” (con un valore commerciale di circa 100 mila euro), una pistola “Revolver Smith & Wesson”, risultata rubata, 53 cartucce e 10 mila euro in contanti.

Al termine delle operazioni le Fiamme Gialle imolesi hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna la proprietaria dell’autovettura (attualmente irreperibile), residente a Imola di nazionalità albanese, per traffico/detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione.