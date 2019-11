Finte sordomute entrano in hotel: bussano stanza per stanza a caccia di elemosina

Tre donne sono riuscite, nel pomeriggio di ieri, a intrufolarsi all'interno dell'Hotel Tre Vecchi e a salire verso le camere: munite di cartellini che le identificavano come sordomute hanno cominciato a bussare stanza per stanza chiedendo dei soldi ai clienti. Uno di quest ha avvertito il portiere ed è scattata la chiamata alla Polizia.

Le donne, una volta raggiunte e allontanate, sono risultate essere già ben conosciute dalle forze dell'ordine e già denunciate per truffa in passato: non avevano addosso soldi delle vittime e quindi sono state solo denunciate per esercizio molesto dell'accattonaggio.