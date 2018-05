Falsi dentisti e professori universitari, i professionisti 'furbetti' scoperti dai Nas

Ci sono anche gli studi di rinomati professionisti del settore odontoiatrico tra le cliniche risultate positive ai controlli del nucleo anti-sofisticazione dei Carabinieri di Bologna. Oltre ad alcuni centri estetici, dove si prescirvevano diete senza essere dietisti, i militari sono andati negli studi di rinomati professori universitari che, secondo quanto accertato, per gli interventi di routine permettevano che i propri assistenti senza titolo potessero mettere le mani nelle bocche dei pazienti.

Sono sette le strutture irregolari accertate in città, moolte delle quali nel centro storico. In un caso, il più ecclatante, due odontotecnici erano riusciti a carpire le informazioni legali necessarie per sfruttare l'identità professionale di un medico del Nord Italia per poter prescrivere esami e farmaci. In un centro estetico del quartiere Porto-Saragozza invece una falsa dietista prescirveva diete e cure dimagranti senza aver mai conseguito i titoli necessari.

In tutto sono 13 i soggetti a vario titolo denunciati dai Carabinieri al termine dei controlli che sono stati effettuati per tutto il secondo semestre dello scorso anno, periodo nel quale -spiegano i militari- si è riscontrato un picco di irregolarità nell'esercizio delle professioni oggetto dell'operazione.