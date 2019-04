Finto agente finanziario truffa risparmiatori per 400mila euro

Convinceva i propri clienti ad affidargli i loro risparmi, promettendo lauti guadagni, ma quando uno di loro gli ha chiesto indietro la somma si è fatto di nebbia. E' iniziata così l'indagine della Guardia di Finanza di Bologna che ha portato alla denuncia di un trentenne di origini pugliesi, residente a Ozzano, per per truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. L'uomo è ritenuto responsabile di aver truffato diverse persone fingendosi “promotore finanziario”, appropriandosi fraudolentemente dei loro risparmi.

Nel corso delle indagini, partite lo scorso anno a seguito della denuncia di una delle vittime, e coordinate dal Pubblico Ministero Michela Guidi, è stato accertato come il finto promotore (non risulta iscritti all'albo professionale apposito), approfittando del rapporto di fiducia che col tempo era riuscito a instaurare con i propri “clienti”, avesse iniziato – a partire dall’anno 2015 – a farsi affidare i loro risparmi, pari a oltre 400 mila euro, affinché ne curasse la gestione finanziaria promettendo, in cambio, lauti guadagni.

Al fine di fornire rassicurazioni sulla la bontà dell’investimento effettuato, versava una tantum piccole somme a titolo di anticipo sugli interessi prodotti, rappresentando agli investitori come il grosso del credito maturato, invece, fosse stato veicolato in società di diritto estero (la cui creazione era simulata attraverso documenti creati ad hoc) grazie alle quali sarebbe stato possibile incrementare ulteriormente i guadagni promessi.

L’ingegnoso meccanismo è “saltato” allorquando una delle vittime della truffa residente in Bologna, avendo la necessità di tornare in possesso delle somme affidate e stanco di ottenere rinvii come risposte alle sue richieste, ha deciso nei mesi scorsi di denunciare il tutto alla Guardia di Finanza, dando così l’avvio alle investigazioni da parte del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria.