Dalla 'mortadela' al finto ragù bolognese, così 'taroccano' le nostre eccellenze | VIDEO

'Stop cibo falso'. E' la lotta di Coldiretti, che ha organizzato una mostra con alcuni prodotti alimentari che riprendo le eccellenze italiane, ma sono fatti in paesi stranieri

La contraffazione dei prodotti alimentari tipici dell'Emilia Romagna costa circa trentamila posti di lavoro e vale otto miliardi di euro. Sono i dati che emergono in occasione della mostra dei falsi prodotti che in giro per il mondo imitano i piatti della cucina emiliano-romagnola, realizzata da Coldiretti Emilia-Romagna in piazza XX Settembre.

Anche a Bologna, Coldiretti scende in piazza per lanciare la raccolta firme a sostegno della petizione '#stopcibofalso' con la quale si chiede all'Ue di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti.