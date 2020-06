Si tuffa nel fiume, ma l'acqua è troppo bassa: ragazzo ferito alla testa

E' ricoverato in condizioni di media gravità un giovane di 21 anni, recuperato nel pomeriggio di ieri dal soccorso alpino di Rocca di Badolo. Il ragazzo, in compagnia di alcuni amici per una giornata al fiume Setta in zona Castiglione De' Pepoli, si sarebbe buttato da una certa altezza per un tuffo, ma entrando in acqua avrebbe poi battuto la testa.

Sono stati gli amici ad allerrtare i soccorsi, che sono giunti sul posto con ambulanza ed elicottero da Pavullo. A bordo del velivolo, un tecnico di elisoccorso del Cnas e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’elicottero arrivato in zona è riuscito ad atterrare nelle immediate vicinanze. Il personale medico dopo aver valutato e stabilizzato il paziente ha provveduto a trasportarlo all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.