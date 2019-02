Fiume Reno straripa: strade inondate, persone evacuate

Case completamente allagate e famiglie evacuate in via Berleta e via Giunio Bruto. Tragica la situazione nel quartiere Borgo Panigale, zona “birra” , dove il fiume si è alzato di poco più di tre metri. Vigili del Fuoco, polizia e carabinieri stanno monitorando la situazione ma c’è chi guarda la propria abitazione invasa dall’acqua. Una trentina le persone allontanate dalla propria abitazione al momento. Anche nei punti non toccati dal fiume si stanno verificando allagamenti, poiché l'acqua sta risalendo dagli scarichi fognari. In via Giunio Bruto le acque fangose hanno raggiunto il piano terra degli appartamenti.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale è presente anche l'assessore Alberto Aitini e il presidente di quartiere Vincenzo Naldi. Monitorato anche il canale Navile dove una decina di persone è stata evacuata in via precauzionale.

Il picco dell'onda di piena è previsto per mezzogiorno. Tempesta perfetta per questo primo weekend di febbraio, con copiose e abbondanti piogge notturne che si sono sommate alla neve in disciogliento. Nella serata di ieri la Protezione civile ha aggiornato la allerta con previsioni perggiori. Questo il tempo che ci aspetta nelle prossime ore.

In mattinata l'ondata di piena ha lambito i paesi dell'Appennino: a Vergato l'acqua era uscita dagli argini riversando fango e detriti sulla strada, vicino la ferrovia. Ora l'allerta a valle resta alta, con tutti i comuni bagnati dal Reno in stato di pre-allerta.

Nel pomeriggio di ieri il fiume è stato poi teatro di una tragedia: un 17enne è morto durante una escursione con un gruppo di persone in canoa. Per il fatto è stata aperta una inchiesta.