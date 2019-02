Maltempo, il Reno invade due frazioni ad Argelato: "Stiamo evacuando le persone"

La rottura degli argini nel territorio di Castel Maggiore sta creando problemi anche nel territorio di Argelato. Questa mattina, in vista dell'allerta meteo è stata fatta evacuare la piccola frazione di Malacappa ma la situazione sembra peggiorare ora per ora.

Il sindaco Claudia Muzic fa il punto della situazione: "L'acqua che esce dagli argini a Castel Maggiore sta interessando anche alcuni parti del Comune di Argelato - spiega a BolognaToday - Stiamo facendo uscire le persona da casa anche nella frazione di Cà Rio e se dovesse servire metteremo a disposizione qualche hotel per la notte. Abbiamo creato un punto di concentramento per fornire assistenza. L'acqua ha interessato in alcuni punti la Trasversale, e abbiamo qualche strada allagata. Ci aspettiamo che l'acqua continui ad arrivare ma titta la macchina operativa è a lavoro"

Notizia in aggiornamento.