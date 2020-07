Altra tragedia sfiorata nel Reno, in due rischiano di annegare: "La zona è 'abitata', e nel lockdown almeno tre furti"

Nuovo intervento di soccorso notturno sul lungo Reno. A poche ore di distanza dal tragico esito dell'altro giorno, dove un 38enne cittadino ucraino è annegato mentre stava cercando in compagnia del fratello, questa notte è stata la volta di altre due persone, bloccate su degli arbusti al largo del letto del fiume e salvate in extremis dai vigili del fuoco.

Il tutto si è svolto intorno all'una di questa notte, nella sponda opposta a quella del tragico episodio precedente. E' stato un terzo uomo, in compagnia dei malcapitati, ad allertare il personale nel vicino circolo tennis di via Vighi, e la chiamata è arrivata alla macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre a una squadra di pompieri e al Nucleo sommozzatori, è arrivata anche la polizia con l'ausilio del 118.

I due, in visibile stato di alterazione alcoolica al momento dei soccorsi, sono stati identificati poi in un 48enne cittadino polacco e un 31enne cittadino ucraino, e infine denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza molesta, dacché anche nelle fasi dei soccorsi non hanno smesso di insultare gli operatori.

Due episodi ravvicinati, quello di ieri e quello di oggi, che fanno ritornare di attualità il tema della frequentazione notturna delle sponde del fiume Reno. A parlare a Bolognatoday è Marco Gnani, titolare del vicino centro sportivo dal quale è partita la richiesta di soccorso.

"La zona qui è molto frequentata, soprattutto di notte, dove anche se non si vedono luci, si sentono voci -spiega Gnani- e la sicurezza non è il massimo. Di giorno si vede passare sulle sponde qualche pattuglia della Polizia Locale" ma è di notte che l'argine si anima di persone, non sempre animate da buone intenzioni.

"La zona non è illuminata e non ci sono telecamere: durante il periodo del lockdown -commenta ancora il titolare del circolo- abbiamo registrato tre episodi di furto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per lo più piccoli ammanchi, come elettroutensili e attrezzi da manutenzione "ma ogni volta queste persone che entrano spaccano tutto, e ogni volta dobbiamo risistemare tutto" lamenta Gnani, che in più fa sottolineare come "le restrizioni ad alcuni sport causa coronavirus ci sta mettendo a dura prova, anche dal punto di vista economico".