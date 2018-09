Secondo flash-mob per il problema casa: "sold out" sotto le Torri

Questa mattina in Piazza Verdi una protesta per accendere i riflettori sul problema degli studenti che cercano e non trovano casa a Bologna. Poche ore dopo e a pochi metri di distanza si sta svolgendo il picchetto "Bologna Sold Out" sotto le Due Torri in Piazza di Porta Ravegnana. Ad organizzarlo i ragazzi del gruppo Facebook "Cerco e non trovo casa a Bologna", che attraverso i social raccolgono testimonianze, condividono esperienze e malumori dovuti alle mille difficoltà che si trovano ad affrontare.