VIDEO| One billion rising: il flash mob contro la violenza sulle donne

Anche a Bologna la manifestazione internazionale contro ogni abuso su donne e bambine

Quest'anno la parola d'ordine è "Solidarietà" per tutte le donne che hanno la forza di denunciare gli abusi.



Per il sesto anno la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna aderisce al movimento e dà appuntamento in piazza San Francesco il 14 febbraio alle 18.30 con un flash mob e alle 19.30 con una parata fino al Cassero Lgbt Center