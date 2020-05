Coronavirus, flash mob sul crescentone: "Ci siamo rotti le scatole"

Nel primo giorno della fase 2 a Bologna non manca la protesta di piazza: questa mattina, poco prima delle 11, una trentina di cittadini "di ogni categoria che si sono rotti le scatole" delle restrizioni e dei loro effetti dannosi, cosi' si sono definiti, ha dato vita ad un flash mob sul 'crescentone' di piazza Maggiore, attirando le attenzioni dei passanti.

In tutto poco meno di 30 persone. Hanno esposto uno striscione con riportati 10 articoli della Costituzione e si sono sparpagliati, a debita distanza l'uno dall'altro, issando cartelli che indicano le loro professioni: barista, ristoratore, cuoco e vari altri.

Tutti 'mestieri' stoppati dall'emergenza coronavirus. In più, accanto alle persone ferme in piedi con i loro cartelli in bella vista (non mancava una bandiera tricolore, mentre alcuni esibivano t-shirt nere o gialle con la scritta "Il popolo si ribella"), hanno deposto a terra cartelli ben distanziati con scritte in rosso ad elencare i problemi aperti e irrisolti per i quali, appunto, "si sono rotti le scatole" nel non vedere soluzioni.

Si va da discoteche a turismo, dalla moda alle "nostre auto", dall'"economia ferma" alle "città poco sicure". Senza tralasciare medici, artigiani, il lavoro che manca e così via. Un cartello diceva anche "Roma stiamo arrivando"; e difatti, promettono alcuni dei manifestanti, l'idea non è solo di ripetere l'iniziativa a Bologna ma di realizzarla anche a Roma facendo confluire altri scontenti di altre città. Gli articoli della Costituzione riportati sul cartellone portato in piazza ricordavano il tema del lavoro, della libertà, della possibilità di circolare e di manifestare. (Dire)