A13: conducente Flixbus positivo all'alcol test e senza cintura

Questa mattina, il conducente di un autobus che stava effettuando un servizio di linea tra la Croazia e Firenze. E' stato fermato dalla Polstrada, sottosezione di Altedo, sulla A13 nei pressi di Bologna Interporto. Sottoposto ad alcoltest ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore a 0.6 grammi/litro: i conducenti professionali in base alle vigenti normative devono avere un tasso alcolemico pari a zero. l’autobus che effettuava un trasporto internazionale dalla croazia all’italia aveva a bordo 29 passeggeri.

Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 186 del codice della strada che punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica. Non indossava neanche la cintura di sicurezza per cui è stato sanzionato anche per questa violazione.

Il fine settimana 24 – 27 agosto 2018, fa sapere la Polizia, sarà particolarmente attenzionato dalla strdadale in quanto caratterizzato da intenso traffico veicolare di turisti italiani e stranieri lungo le principali arterie nazionali.

Nell’ambito della cooperazione internazionale promossa dal network europeo delle polizia stradali “Tispol”, l’italia ha aderito all’operazione “viaggiare sicuri”, finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza degli autoveicoli e dei veicoli a due ruote che, nel periodo estivo, si muovono sul territorio nazionale.