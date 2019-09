Bus low-cost, a Bologna +80% di prenotazioni: "Estero, Milano e Firenze, città del Sud"

Flixbus, la società tedesca di viaggi in autobus low cost, va molto forte anche a Bologna con alcune tratte particolermente vincenti, soprattutto per gli studenti. In un anno le prenotazioni raccolte dalla compagnia di bus low cost per e dal capoluogo emiliano sono cresciute dell'80%. Del resto, Bologna, con oltre 300 destinazioni e collegamenti con 11 paesi europei e lo status di città universitaria, si conferma uno dei principali hub dell'operatore in Italia.

Inoltre, sono sempre di piu' i passeggeri in partenza dal capoluogo emiliano che, anche sulle rotte internazionali, preferiscono l'autobus al treno e all'aereo. Se infatti la classifica delle destinazioni preferite dai bolognesi e' dominata da Milano, Firenze e Roma, complice l'alta frequenza dei collegamenti giornalieri (Bologna-Milano e' operata fino a 30 volte al giorno, Bologna-Firenze fino a 25), le rotte su cui si registra la crescita maggiore sono quelle internazionali: nell'ultimo anno le prenotazioni per Monaco di Baviera sono aumentate del 115%, quelle per Zurigo del 142% e quelle per Lione del 162%. Anche a fronte di questa forte richiesta, FlixBus ha esteso, negli ultimi anni, le rotte transfrontaliere in partenza da Bologna, collegandola, per esempio, con Parigi, Amburgo, Vienna, Bratislava e Budapest.

Bene anche i collegamenti con le citta' del Sud Italia, Napoli, Bari, Matera, Cosenza e Catania, affollate da un numero crescente di studenti e giovani lavoratori per cui la possibilita' di viaggiare di notte e a costi contenuti rappresenta un incentivo a ritornare a casa piu' frequentemente. Altro trend significativo e' quello che vede decollare i collegamenti tra Bologna e i principali aeroporti del Nord: in un anno, Bologna-Malpensa e Bologna-Orio al Serio hanno raddoppiato il traffico passeggeri con un aumento del 98% e del 96%.

