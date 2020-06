Coronavirus, a Bologna almeno due focolai: "Attenzione"

Sono almeno due i nuovi focolai di coronavirus esplosi negli ultimi giorni a Bologna: uno all'interno di un'azienda e l'altro in una comunità a Casalecchio. Da qui il forte aumento dei positivi nei giorni scorsi. Lo conferma l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante la conferenza stampa al termine della visita di questa mattina al Policlinico Sant'Orsola.

"Sono due o tre i cluster individuati - spiega Donini - uno è in una comunità a Casalecchio, un altro in un'azienda. Ci sono meno casi sporadici, quindi i nuovi positivi sono tutti riconducibili a questi focolai", che sono comunque "oggetto della nostra attenzione. Intensificheremo ulteriormente le indagini epidemiologiche per circorscrivere il prima possibile questi focolai", garantisce l'assessore.

Che poi lancia l'ennesimo appello alla prudenza. "Bisogna tenere altissima la guardia - raccomanda Donini - perché il virus c'è ancora. Il mio auspicio è che i cittadini, nell'ambito del ritorno alla normalità, mantengano il più possibile protezioni e norme di sicurezza ancora in vigore. Soprattutto a Bologna, dove negli ultimi giorni abbiamo assistito ad alcuni focolai". L'assessore insiste: "Non possiamo trascurare niente e non abbasseremo la guardia. Oggi ci sono le condizioni per un'indagine epidemiologica efficace", afferma Donini.

Donini chiarisce e precisa: "Nessun focolaio a Casalecchio"

A Casalecchio solo un caso di positività e il conseguente isolamento di tre contatti. Confermati invece i due piccoli focolai a Bologna sviluppati negli ultimi giorni a Bologna. In serata fa il punto l'assessore alla Sanità, Raffaele Donini, sui focolai di coronavirus a Bologna e Casalecchio.

I due focolai di Bologna invece riguardano un'azienda, che registra 14 persone positive, e l'indagine epidemiologica ha portato a identificare circa 150 contatti ai quali è già stato effettuato il tampone e un focolaio circoscritto ad un’attività commerciale che ha coinvolto alcuni familiari dei dipendenti, 12 le persone positive.

(aggiornato alle 18:30)