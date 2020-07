Focolai logistica, sindacati: "Bene i tamponi, ora indagare sulle condizioni di vita dei lavoratori"

Per i sindacati confederali, Cgil, Cils e Uil, la scelta di effettuari i tamponi per fermare i focolai, che si concentrano nel settore della logistica, e trasferire i positivi in strutture ad hoc, rappresenta un buon equilibrio 2ma ora serve un focus sulle condizioni di vita, spesso di grande fragilità, di questi lavoratori".

Dopo i casi da Bartolini e Tnt, infatti, negli ultimi giorno i sindacati di base hanno denunciato un caso di covid alla Mmp dell'Interporto, poi confermato dall'azienda.

Come da ultima ordinanza regionale per fermare i focolai in alcuni settori produttivi del territorio, si preferirà l’uso dei tamponi ai test sierologici."Questi ultimi avrebbero creato un problema di copertura salariale per le lavoratrici e i per i lavoratori interessati, mentre con il tampone, in caso di positività, è previsto l’isolamento, che viene considerato come un periodo di malattia".

Cgil, Cils e Uil appoggiano la misura di prevenzione "soprattutto perché interviene in settori che presentano processi produttivi frammentati e con rapporti e condizioni di lavoro fragili. Per questo motivo è fondamentale garantire tutte le misure di sicurezza, sia dal punto di vista del rapporto di lavoro che da quello delle condizioni sociali. Proprio in questa direzione si muove un altro importante intervento contenuto nell’ordinanza, cioè la scelta di trasferire chi ha contratto il virus in una struttura specifica, qualora la sua abitazione non presentasse le condizioni idonee alla cura".

Ci si chiede infatti perchè la logistica: "Resta ora da indagare e approfondire con determinatezza la condizioni di vita di grande fragilità di queste lavoratrici e di questi lavoratori, spesso migranti - aggiugono i confederali - per arginare il prima possibile un fenomeno di fronte al quale l’Emilia-Romagna non può ritenersi immune".