Focolaio covid a Bologna: le letture opposte di SI e Lega

Il focolaio di Covid scoperto nel magazzino Bartolini delle Roveri fa discutere Lega e Leu, ma in segno opposto. Per Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana ed esponente di spicco del raggruppamento parlamentare di Leu (in maggioranza, ndr) la questione sia dei casi bolognesi che della vicenda delle case Ex Cirio di Mondragone incrocia, oltre al contagio anche, una quesitone di sfruttamento.

"Poiché pare sempre più chiaro che in quel magazzino della Bartolini non si sono rispettati in alcun modo i protocolli di sicurezza -afferma Fratoianni- mi aspetto nelle prossime ore provvedimenti severi da parte della prefettura e un intervento della magistratura. Quando si manda l'esercito è sempre troppo tardi. Servono invece ispettori del lavoro e maggiori controlli- conclude Fratoianni- che verifichino quanto accade in troppe realtà produttive, gestite evidentemente in modo spregiudicato. Su questa vicenda presenteremo un'interrogazione parlamentare al governo".

Di segno diametralmente opposto la lettura da parte della senatrice leghista bolognese Lucia Borgonzoni, per la quale "il centro migranti di via Mattei rischia di diventare un nuovo focolaio di contagio" poiché due dei facchini trovati positivi nel magazzino troverebbero dimora proprio nel Cas bolognese.

"Non possiamo permetterci che si allarghino le aree di contagio- afferma la leghista- leggiamo che vogliono chiudere la Bartolini, come richiesto da parte del mondo sindacale e non solo. Non si sottovaluti la situazione all' (ex) hub di via Mattei". Borgonzoni aggiunge: "La Regione si vanta di aver scoperto il focolaio, ora si adoperi anche per spegnerlo al meglio e non perda tempo. Parta la quarantena nel centro accoglienza, subito". (Dire)