Giorno del ricordo foibe, consigliera contro il circolo anarchico: 'Ospita evento negazionista'

"Ho ricevuto molte segnalazioni da cittadini profondamente feriti ed offesi da un volantino promosso da un gruppo anarchico legato alla sinistra, teso a diffondere una visione negazionista su una delle più terribili pagine della storia che l’Italia per troppi anni ha scelto di non ricordare".

E' quanto dichiara Paola Francesca Scarano, consigliera della Lega in Comune, alla vigilia del giorno del ricordo, data istituita per commemorare le vittime delle foibe. Nel mirino della politica del Carroccio è finito il circolo anarchico Camillo Berneri di via Santo Stefano.

"Questo circolo -attacca e accusa Scarano- dal 1971 ha avuto,tramite una convenzione, una sede gratuita in una prestigiosa cornice bolognese a Piazza di Porta Santo Stefano e si è spesso distinto per disordini e manifestazioni al limite della legalità e del decoro". A tal proposito, conclude Scarano "presenterò una interrogazione per capire per quale motivo e con che diritto, uno spazio comunale possa essere ancora in mano a personaggi del genere".