Il Comune stanzia 4 milioni di euro: c'è anche il cimitero per cani e gatti

Bologna servizi cimiteriali (Bsc) porta a casa un piano investimenti da quattro milioni di euro, a poco più di un mese dalla bufera scatenata dall'inchiesta "Mondo sepolto" sul racket dei funerali: sono le risorse stanziate per interventi previsti nel triennio 2019-2021. Tra gli interventi si prevede anche "la realizzazione del cimitero per gli animali d'affezione.

Il piano è stato approvato dalla Giunta comunale (che detiene il 51% della società) e dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci che si riunirà lunedì. Tra gli interventi si prevede anche "la realizzazione del cimitero per gli animali d'affezione - spiega l'amministrazione - e l'installazione di un sistema di videosorveglianza e soccorso nel cimitero monumentale della Certosa, attraverso dei totem da collegare alla rete della Polizia locale".

Manutenzione cimiteri

Il piano prevede inoltre la manutenzione della parte monumentale della Certosa e l'ampliamento del forno crematorio con la costruzione di una terza linea di cremazione. Altri interventi riguarderanno l'accesso al cimitero di Borgo Panigale, dove verranno installati dei dissuasori elettromeccanici che sorveglieranno anche un accesso della Certosa (entrata Piangoloni Dotti e campo 1971).

"Questo piano ci permetterà di fornire ai cittadini un servizio cimiteriale ancora più efficiente- sottolinea il presidente di Bsc, Simone Spataro- in luoghi che necessitano di una manutenzione costante e attenta come il cimitero della Certosa e con investimenti particolarmente significativi, come quello per la terza linea di cremazione".

Aggiunge Spataro: "Crediamo, in un momento particolare per le vicende giudiziarie che non hanno toccato la società ma l'ex amministratore delegato (Massimo Benetti, ndr), di dare attraverso questo piano investimenti un messaggio di una realtà aziendale che funziona". Bsc è "una società sana, come ho sottolineato più volte anche in queste settimane difficili", dichiara l'assessore alle Società partecipate, Davide Conte: "E' una realtà che investe e cresce come dimostra questo piano investimenti cui abbiamo dato convintamente il via libera". (dire)