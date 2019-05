Maltrattamenti di animali: fondi per scovare le strutture 'lager'

Pioggia di fondi in Emilia Romagna, dove arriveranno ben 76.434 euro, del milione stanziato dal ministero dell'Interno, per "scovare canili e gattili irregolari". Ad annunciare la creazione del fondo Matteo Salvini attraverso un Tweet, che soddisfatto del traguardo raggiunto spiega: "Metterò tutte le mie energie per raddoppiare le pene per chi abbandona, maltratta e uccide i nostri amici a quattro zampe".

Il Viminale informa che i soldi stanziati serviranno "per passare al setaccio le strutture nelle nove regioni con la maggiore concentrazione di ricoveri per amici a quattro zampe", tra l'Emilia Romagna, con 60 strutture per cani e gatti. Non solo, viene sottolineato che "le Prefetture si coordineranno con gli Enti locali, a partire dalla Regione", per gestire i soldi in arrivo da Roma, che "potranno essere investiti anche per assumere agenti della Polizia locale a tempo determinato, per coprire le spese di lavoro straordinario degli agenti o per acquistare mezzi e attrezzature ad hoc".