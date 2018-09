Trovato nudo nella fontana del Nettuno: scatta multa salata per 20enne

Gli agenti lo hanno trovato completamente nudo mentre si immergeva, all'alba, dentro la vasca della fontana del Nettuno. Così è stato sanzionato con 3mila euro di multa per atti osceni in luogo pubblico un cittadino spagnolo di 20 anni.

Non sono noti i motivi del gesto. Accanto al ragazzo i poliziotti hanno ritrovato i suoi vestiti e quello che viene descritto come un 'mantello nero'. Il ragazzo nel momento in cui è stato ritrovato, era solo.

Non è la prima volta che la fontana del Nettuno viene presa di mira: già nel luglio scorso un 22enne era stato invitato a ricomporsi dopo essere stato sorpreso a far il bagno dentro la fontana, restaurata di recente dopo un intervento durato mesi.