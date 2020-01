Piazza del Nettuno: furto di monete dalla fontana (davanti ai Carabinieri)

Incurante della presenza di passanti e dei Carabinieri, si è chinato e ha portato via quante più monete poteva. E' accaduto ieri pomeriggio alle 14.30 in Piazza del Nettuno, dove un cittadino pachistano di 31 anni è stato denunciato per tentato furto con l'aggravante delle "cose esposte alla pubblica fede".

Nonostante in Piazza Maggiore vi fosse il presidio delle forze dell'ordine, l'uomo, senza fissa dimora, aveva raccattato circa 10 euro quando è stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile.

Le monetine che per tradizione vengono gettate nell'acqua sono spesso prese di mira. In un caso analogo, un uomo era stato sorpreso e immortalato da un passante: dopo aver "passeggiato" sul bordo della fontana e rubato le monete mentre sul "Crescentone" si stava svolgeva un evento religioso.