Fontana del Nettuno in versione "maxi": è l'opera di uno scultore polacco

Più zigànt del zigànt. , famoso scultore e pittore polacco, sta realizzando un’insolita scultura del Nettuno del Giambologna in granito. E' in fase di lavorazione e sarà la prima al mondo scolpita nella pietra a raggiungere non solo un’altezza di 3.40 ma addirittura le 30 tonnellate.

Come racconta a Bologna Today Aneta Malinowska, giornalista polacca e rappresentante del progetto, che sta preparando anche un invito per il sindaco Virginio Merola, Tadeusz è arrivato a Bologna per approfondire ogni aspetto del Nettuno: "I dettagli, le inezie, i particolari, particolari che possono essere visti soltanto dal vivo" dice lo scultore che è, come si suol dire, a metà dell’opera, in pratica 1/3 del personaggio del Nettuno è stato già realizzato.

Un lavoro di grande difficoltà, visto che il granito è la più dura tra le pietre: "Il personaggio è rappresentato con una notevole torsione del corpo e con una muscolatura ben visibile. Le espressioni facciali sono davvero particolari e per questo, molto difficili da eseguire. C’è bisogno di una precisione estrema e durante la creazione/lavorazione non è consentito commettere il minimo errore poiché una volta scolpito il dettaglio non può essere modificato o migli orato" ha rifetito Biniewicz ad Aneta Malinowska "se avessi scelto il bronzo, il mio lavoro sarebbe stato molto più semplice, perché avrei potuto togliere o aggiungere in qualsiasi momento. È una sfida difficile ma allo stesso tempo molto stimolante, sto lavorando al progetto tutti i giorni dalla mattina alla sera, cercando di rimanere assolutamente fedele alla statua originale del Giambologna".

Nel bel mezzo dell’intervista ci raggiunge anche Arkadiusz Żółtowski, finanziatore del lavoro di Tadeusz Biniewicz, che si dimostra subito molto disponibile e entusiasta a rispondere alle nostre domande.

Il Nettuno polacco verrà collocato a Płock, sul lungofiume della Vistola. In prossimità della residenza del finanziatore dell'opera, Arkadiusz Żółtowski, che dedica la scultura al figlio.

Le fontane del Nettuno nel mondo

Il Nettuno polacco si va ad aggiungere a quello della California, a Palos Verdes Estates, dove si erge una copia perfetta della fontana del Giambologna in scala 2:3.

Un’altra copia si trova in Belgio, terra del Giambologna, a Laeken – sobborgo di Bruxelles. Un Nettuno, ma placcato in oro, si trova anche in Georgia, a Batumi, importante porto sul mar Nero.

Gallery