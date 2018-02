Fontanelice, furti nei negozi e negli uffici postali: al palo due ladri

Furti in serie ai danni degli esercizi pubblici, di abitazioni e uffici postali. I Carabinieri della Stazione di Fontanelice hanno individuato alcuni soggetti, ritenuti facenti parte di una banda di ladri. Si tratta di una coppia di romeni di 20 e 24 anni, denunciati per concorso in furti e tentati furti continuati ai danni dell’ufficio postale, esercizi pubblici e alcune abitazioni del posto.

L’individuazione dei due soggetti è arrivata al termine di un’attività info-investigativa che i Carabinieri hanno svolto anche grazie alla collaborazione con i cittadini. I due, senza lavoro e fissa dimora, sono gravati da precedenti di polizia. Due anni fa, il ventenne era stato denunciato dai Carabinieri perché trovato in possesso di un coltello a serramanico e arnesi da scasso.