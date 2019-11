Difese Carola Rackete: studio legale bolognese premiato alla Borsa di Milano

Il premio Le Fonti Awards® Italy per la categoria "Diritto umanitario e diritto della navigazione" è andato allo Studio Legale Avv. Alessandro Gamberini di Bologna e allo Studio Legale Avv. Leonardo Marino di Agrigento: sono stati giudicati studi dell’anno quali difensori della comandante di Sea Watch, Carola Rackete, finita a luglio scorso agli arresti domiciliari dopo aver forzato il blocco navale per far sbarcare i migranti a Lampedusa.

In quell'occasione Gamberini entrò in scontro diretto con l'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini e annunciò querele per il post "Io sto con le donne che difendono la legge, la vita e i confini. Non con le delinquenti" apparso su Twitter e Facebook.

Secondo il legale bolognese alcuni tweet di Salvini erano a tutti gli effetti "una forma di istigazione a far del male a Carola Rackete". "Io penso che sia gravissimo quello che sta accadendo. Salvini muove le acque dell’odio, e le muove in una direzione inaccettabile".

La premiazione Le Fonti Awards® Italy, format televisivo trasmesso in live streaming tv su tematiche economiche, finanziarie, legali, si è svolta la settimana scorsa a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano.