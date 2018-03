Fiera: ladri al ristorante, bottino 2mila euro di vini

Si sono introdotti nei locali di un ristorante-pizzeria e hanno fatto incetta di vini. E' accaduto ieri notte in via Caduti di via Fani, in zona Fiera, e il furto è stato scoperto ieri mattina, quando i titolari de "La Forchetta" hanno chiamato la Polizia.

I ladri hanno forzato la serratura e rotto il vetro della porta d'ingresso: dapprima si sono diretti verso la cassa, dove però hanno trovato solo un centinaio di euro, poi hanno fatto incetta di bottiglie di vino, per un totale di 2mila euro.