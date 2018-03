Fortitudo: 11 diffidati tra i tifosi della 'Fossa': 'Misure eccessive, superato ogni limite'

Sono 12 i membri gruppo ultras 'Fossa dei leoni' ai quali sarebbero state notificati altrettanti avvisi di fine indagine a seguito della partita casalinga con Ravenna del 26 novembre scorso.

Ad annunciarlo è lo stesso gruppo con un comunicato: le accuse -scrive la Fossa dei leoni- sono di invasione del campo di gioco ("a partita ampiamente finita" ricordano i tifosi) e relative diffide che vanno dai 2 ai 5 anni che comportano il divieto assoluto di assistere a qualsiasi manifestazione sportiva.

"A memoria d’uomo non ricordiamo nessuna questura 'bolognese' essere intervenuta in maniera così pesante e drastica, soprattutto se si pensa al reato che viene contestato" scandisce il gruppo ultras, che chiama a raccolta tutta la tifoseria biancoblu per "sostenere tutte le iniziative che avverranno dentro e al di fuori degli spalti" nel prossimo futuro.