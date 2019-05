Centro blindato per il comizio di Forza Nuova: scontri in via Archigìnnasio

Imponente il servizio di sicurezza delle forze dell'ordine per il comizio elettorale di Forza Nuova in piazza Galvani, con la partecipazione del leader Roberto Fiore, e la contro-manifestazione. Alle 17 circa si è alzato in volo anche un elicottero per monitorare la zona del centro storico, dove saranno presenti il leader Roberto Fiore e del candidato Consoli.

In Piazza Maggiore si sono concentrati i manifestanti per il contro-presidio. Al grido di "Siamo tutti antifascisti, ora e sempre Resistenza" sul Crescentone si sono alternati musica e slogan e alle 18.30 circa il corteo è partito per via dell'Archiginnasio, dove una volta arrivati contro le inferriate i manifestanti sono stati caricati.

In Piazza Galvani invece il grido è "Boia chi molla": una ventina di esponenti di Forza Nuova con bandiere tricolori e di partito è arrivato dopo gli scontri. Una ragazza sarebbe stata fermata.